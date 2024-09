FALHAS E PLAYBACK

Era sósia? Akon erra nome da cidade e chama Rio de 'São Paulo' em show

Público do Rock in Rio ficou indignado com a confusão e, magoado, puxou o coro de 'Cidade Maravilhosa'

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 06:25

Akon errou nome da cidade no Rock in Rio Crédito: Divulgação

O show de Akon noste domingo (22) no Rock in Rio foi marcado por gafes e pequenos imprevistos. O cantor tentou cumprimentar a cidade, como costumam fazer os artistas para agradarem aos fãs, mas acabou dando uma bola fora. Em vez de saudar o público do Rio de Janeiro, o cantor disse São Paulo.

Alguns internautas criticaram, nas redes sociais, o uso de playback - base de músicas já gravadas - pelo cantor durante o show.

'Akon poderia ter ensaiado um pouco mais o lip sync no playback. Parece que contrataram um sósia de última hora pra subir ao palco e dublar', comentou o jornalista Tiago Scheuer.

Revoltados, alguns usuários do BlueSky recuperaram uma declaração do cantor senegalês ao programa de rádio 'The Morning Hustle' de que seu gêmeo Bu já o substituiu em apresentações.

'Se você visse Abou em um lugar e me visse, não conseguiria fazer a distinção. Chegou um momento que já não dava mais e comecei a pensar 'olha para todo esse dinheiro que eu estaria deixando de ganhar'. Não podemos deixar todo esse dinheiro na mesa', disse Akon ao programa.

Bu já participou como dublê e passou a subir ao palco sozinho quando os shows se tornaram mais frequentes. Mas a carreira de dublê não deslanchou porque Bu não tomou gosto pela música.

