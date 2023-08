Escritor angolano participa de evento que festeja culturas afro-diásporas

Kalaf Epalanga é residente do Programa Internacional de Residência Artística Vila Sul do Goethe-Institut Salvador-Bahia, e apresentará no evento sua bagagem como músico e escritor. Além de DJ, Kalaf lançou dois livros que rapidamente conquistaram leitores em Portugal e Angola: Estórias de Amor para Meninos de Cor e O Angolano que Comprou Lisboa (Pela Metade do Preço). Em 2021, foi curador do Festival do Livro Africano de Berlim. Seu romance de estreia Também os Brancos Sabem Dançar, foi publicado pela Faber no verão de 2023.