Espetáculo A História do Zoológico tem última apresentação neste final de semana

A peça é uma adaptação do clássico da dramaturgia americana The Zoo Story

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 18:17

Crédito: Divulgação

A montagem soteropolitana de A História do Zoológico, baseada no clássico da dramaturgia norte-americana The Zoo Story, de Edward Albee, tem sua última apresentação neste sábado (27), às 19h30, no Espaço Cultural Casa 14, no Pelourinho. A peça tem direção de Adson Brito do Velho e é protagonizada por Alexandro Beltrão e Admilson Vieira.

O espetáculo narra o encontro acidental de Peter e Jerry em um banco de jardim do Central Park de Nova Iorque durante o outono de 1959. O momento revela-se um encontro de duas almas solitárias, mergulhadas no vazio existencial, que, através de um diálogo seco e frio, estão desprovidas de sentimentos positivos. As personagens discorrem sobre a solidão humana, a incomunicabilidade, o isolamento e temas tão presentes na atualidade, seja em Nova Iorque ou no Brasil.

Classificada como Teatro do Absurdo, A História do Zoológico foi escrita em 1958 por Edward Albee (1928-2016). O dramaturgo norte-americano é considerado uma das vozes mais importantes do drama estadunidense do século XX, compondo em sua obra peças de caráter psicológico, que analisam e desmascaram as crises do homem e da sociedade da época.