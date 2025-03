TEATRO

Espetáculo Amanhã Vai Ser Outro Dia chega a Salvador

Tributo a Chico Buarque provoca uma reflexão sobre a condição feminina na sociedade

Tharsila Prates

Publicado em 20 de março de 2025 às 23:28

Aline de Castro e Miranda Caê em cena Crédito: Divulgação

Após uma temporada aclamada pela crítica e pelo público em São Paulo, o espetáculo musical Amanhã Vai Ser Outro Dia chega a Salvador para uma única apresentação no CineTeatro 2 de Julho, do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), no dia 4 de abril.>

Com texto da baiana Aline de Castro, que também interpreta a personagem Beatriz, a peça enaltece o universo feminino de Chico Buarque, constantemente presente em suas canções. >

No centro do palco, duas mulheres que se conhecem em uma cela de delegacia discutem as próprias vidas e o sistema carcerário feminino, emolduradas pelas canções do compositor. Beatriz e Carolina (vivida pela atriz Miranda Caê) são as protagonistas em cena. Os nomes das personagens homenageiam duas das icônicas canções de Chico - considerado um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB).>

Beatriz é negra e carrega vivências marcantes de luta e dor. Carolina é branca e, aparentemente, dotada de privilégios e fragilidade. No encarceramento, as duas discutem suas histórias e enfrentam conflitos sociais, refletindo sobre as motivações e consequências dessa punição.>

Temporada>

Amanhã Vai Ser Outro Dia estreou no dia 9 de novembro de 2024, com temporada no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo. O local carrega um forte simbolismo histórico, pois foi ali que, em 1968, atores, especialmente atrizes, foram espancados por grupos anticomunistas durante a encenação de 'Roda Viva', também de Chico Buarque. O espetáculo foi um sucesso de público e crítica, com lotação em todas as apresentações.>

Agora, partindo para a capital baiana, a peça terá uma apresentação única no Teatro 2 de Julho. Os ingressos, que custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), já estão à venda no Sympla.>

Data: 4 de abril>

Horário: 20h>