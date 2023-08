Espetáculo Inferno aquece temporada teatral no Molière

O que uma trabalhadora doméstica tem a dizer sobre o seu precioso trabalho, sobre ela mesma e, é claro, sobre suas patroas e patrões? Esta é a premissa do bem-humorado e provocativo monólogo Inferno, espetáculo que traz a atriz Ana Paula Bouzas na pele de uma diarista nordestina que reflete sobre sua controversa e secular profissão, uma certa herança maldita recebida por tradição e que faz do seu cotidiano o próprio paraíso e inferno. A peça estreia neste sábado (5), no Teatro Molière, da Aliança Francesa Salvador, na Ladeira da Barra, permanecendo em cartaz todos os sábados e domingos do mês.