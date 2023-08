Espetáculo “Luz, Caminho e Lar” entra em cartaz no Teatro Gregório de Matos

O espetáculo “Luz, Caminho e Lar” está em cartaz neste sábado (19) e domingo (20), no Teatro Gregório de Matos, na Praça Castro Alves. A peça conta a história de um dos maiores centros espiritas de Salvador, a Casa do Caminho, que há 21 anos realiza gratuitamente atendimentos espirituais no bairro de Sussuarana, além de trabalhos na área de assistência social a famílias em situação de vulnerabilidade.



“O espetáculo passa a mensagem que a fé é de cada um, uma conexão direta com Deus. E nisso, o público verá temas ligados à esperança, determinação, espiritualidade, ética, medo, e a importância de servir ao outro, independente de classe, gênero, raça e religião”, explicou o autor e diretor-geral da peça, Floriano Barbosa.