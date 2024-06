Espetáculo “O Diário de Anne Frank” realiza apresentação única no Teatro Castro Alves

Ganhando a forma de um espetáculo de dança contemporânea encenado pela Cia Byla, a apresentação do "O Diário de Anne Frank” vai acontecer no dia 15 de junho, ás 20h, com uma única apresentação na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador.