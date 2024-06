Espetáculo promove encontro entre a kora e a poesia negra neste final de semana

música e poesia

Duo Korapoema se apresenta neste final de semana, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 10:13

Espetáculo promove encontro entre a kora e a poesia negra Crédito: Divulgação/Israel Fagundes

O Duo Korapoema volta a cartaz em curta temporada, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris. O espaço recebe duas apresentações do Concerto para Kora e Poema, nos dias 08 e 09 de junho, respectivamente às 19h e 17h. A performance promove o encontro entre a kora do músico gaúcho Rick Carvalho e os poemas do escritor baiano Juraci Tavares. Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$ 5 (meia), vendidos no local, uma hora antes do início das apresentações.

O Duo Korapoema aproxima o músico, pesquisador e construtor Rick Carvalho e o professor, compositor e poeta Juraci Tavares. Considerado o terceiro integrante do espetáculo, a kora é um instrumento tradicional, feito de cabaça, couro e madeira, com 21 cordas de nylon. Original do Oeste da África, faz parte da cultura de países como o Senegal, Mali, Guiné Bissau, Gambia e Gana.

Tocada por Rick, que a construiu, dialoga com a voz de Juraci, que apresenta uma seleta de textos autorais, mesclando falas, récitas e canções. Tudo com o auxílio da kalimba, do jarro de cerâmica e efeitos percussivos tradicionais, além da programação de um loopstation, criando um sutil sound designer.

O duo e o concerto surgiu de uma provocação do professor, poeta e performer Nelson Maca. Em construção com Juraci e Rick, Maca organizou os textos, o roteiro geral e assumiu a direção e produção do espetáculo que estreou em janeiro deste ano. Todos os poemas e canções são oriundos do livro Vocábulos Caminhantes e do disco Umbilical, ambos de Juraci Tavares. Rick Carvalho é responsável pela trilha sonora, centrada na sonoridade da kora, porém utilizando efeitos percussivos orgânicos ou uma sonoplastia a partir do samples.

O evento conta com a parceria do Espaço Xisto Bahia e da Secult.