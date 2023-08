Espetáculo Vitória e o Trânsito na Sua Vida ocupa o Teatro Sesi

Ator Elísio Melo em Vitória e O Trânsito Na Sua Vida . Crédito: Victor Hugo/divulgação

Começa nesta sexta-feira (4), a temporada de agosto da comédia imersiva Vitória e o Trânsito na Sua Vida, espetáculo solo de Elísio Melo, que fica em cartaz todas as sextas-feiras de agosto no Teatro Sesi Rio Vermelho, sempre às 20h. A montagem mostra como o trânsito atravessa a vida de Vitória de muitas formas, desde o seu nascimento prematuro, provocado por um acidente de carro, até suas histórias de amor na vida adulta ou depois que ela sofre um acidente e vira vítima do trânsito. O espetáculo propõe que o teatro também se mobilize para ajudar a prevenir acidentes de trânsito e assim salve vidas.

Vitória é uma mulher forte e resiliente que trabalhou durante toda sua vida como agente de trânsito. Na peça, ela é representada por uma borboleta, capaz de viver grandes metamorfoses. Em cena o ator Elísio Melo, que também é autor do texto, interpreta o médico que ouve da personagem, que ficou tetraplégica depois de um acidente de carro, um contundente depoimento onde ela reflete sobre os dilemas que viveu, pondera sobre suas ações e os eventos que contribuíram para as decisões que tomou e fala dos amores da sua vida, todos atravessados por situações que envolvem o trânsito. Estes amores também aparecem em cena, revelados a cada vez que o médico levanta uma placa de trânsito, deixando ver o rosto dos que fizeram parte da vida de Vitória.

“É importante conscientizar, também através do teatro, e mostrar que o trânsito é perigoso e que todos nós estamos sujeitos aos mesmos riscos. A Educação para o Trânsito é a solução para a existência de um trânsito seguro e o teatro, através deste espetáculo, estabelece com muito humor variáveis para uma mudança de comportamento humano no trânsito”, afirma o ator e autor, que é pós-doutorando em Difusão do Conhecimento, Educação para o Trânsito e Políticas Públicas, pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, além de possuir doutorado em Artes Cênicas pela Escola de Teatro, também da UFBA, com a tese intitulada Educação para o Trânsito e Jogos Teatrais.