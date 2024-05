CINEMA

Estão abertas inscrições para Mostra de Cinema do Nordeste

Estão abertas as inscrições para a quinta edição da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste, que acontecerá de 5 a 9 de agosto na cidade de Feira de Santana, Bahia.

A Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.