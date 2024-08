CULTURA

Estreia de ópera de Gilberto Gil no Brasil será transmitida ao vivo; saiba como assistir

A estreia da ópera “O Amor Azul”, de Gilberto Gil e do maestro italiano Aldo Brizzi, estreia neste fim de semana – de 29 a 31 de agosto -, na Sala São Paulo. A apresentação da sexta-feira (30) da obra inspirada pela filosofia hindu será transmitida ao vivo no YouTube do equipamento cultural da capital paulista.

No Brasil, a performance contará com 140 artistas, incluindo a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e o Coro Acadêmico da Osesp. Ao todo serão apresentadas 47 composições inéditas do maestro e de Gil, que com seu violão, estará no palco no papel do protagonista Jayadeva.