Fausto renascido como brasileiro

Estreia em Salvador Fausto, último espetáculo dirigido por Zé Celso Martinez

Protagonizado pelo ator baiano Ricardo Bittencourt, Fausto estreia hoje (09) no Teatro Salesiano

Luiza Gonçalves

Publicado em 9 de julho de 2024 às 12:15

Estreia em Salvador Fausto, último espetáculo dirigido por Zé Celso Martinez Crédito: Divulgação/ Flavia Canavarro

O espetáculo Fausto, baseado no drama alemão do século XVI A Trágica História do Doutor Fausto de Christopher Marlowe, inicia hoje (9) uma temporada de apresentações em Salvador, às 20h, no Teatro Salesiano. A montagem estreou em São Paulo no ano de 2022, encenada pelos integrantes do Teat(r)o Oficina, e se tornou o último trabalho do lendário dramaturgo Zé Celso Martinez (1927-2023). A encenação de um dos mais célebres mitos literários, adaptada à contemporaneidade brasileira, marca a primeira ação de teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil Salvador e celebra o legado de um dos artistas que revolucionou o teatro nacional.

O mito de Fausto narra a história de um médico alemão que se encontra dividido entre as crenças e saberes medievais e o conhecimento científico do período renascentista. Sua curiosidade e inquietação o provocam a desvendar os segredos do mundo e da vida humana, ao ponto de invocar o demônio Mefistófeles para que atenda a todos os seus desejos em troca de sua alma. Realizado um pacto de sangue, Fausto segue seu destino e passa por transformações em sua busca do conhecimento oculto. O texto representa um mergulho nas subjetividades e desejos do ser humano.

A ideia de adaptar Fausto para o teatro na atualidade veio do ator soteropolitano Ricardo Bittencourt, que protagoniza o espetáculo: “É um desejo antigo meu. Tenho a vontade de montar todos os Faustos, de Goethe, Thomas Mann, Fernando Pessoa, Gertrude Stein, e resolvi começar pelo Fausto do Marlowe, que para mim é um Fausto para iniciantes, tem todos os elementos do mito de uma forma muito direta e com muita graça”, defende.

Integrante do Teat(r)o Oficina e amigo pessoal de Zé Celso por mais de 30 anos, o ator conta que, quando propôs o texto ao diretor, foi recebido com certa relutância por se tratar de uma “peça medieval e maniqueísta”. Porém, decidiu embarcar no projeto após sonhar com seu irmão, o também diretor Luiz Antônio Martinez Corrêa, assassinado na década de 80, que propunha fazer ‘um musical não musical’. “Em um mês e 20 dias, Zé Celso e Fernando de Carvalho adaptaram esse texto. Pesquisaram, leram todos os Faustos que você imaginar, em várias línguas, fizeram um mergulho muito profundo e muito focado, uma verdadeira maratona”, relembra Ricardo.

Apesar do espetáculo se manter fiel aos textos originais e à estrutura de Marlowe, a trajetória do Fausto desta adaptação se passa no Brasil e transforma-se numa tragicomédia musicada pela Banda Musical do Coro Travesso, orquestrada ao vivo pelo maestro Felipe Botelho. “O teatro de Zé Celso é raiz, potente, instigante e com um texto sempre magnífico e associado às tecnologias, à música. E unir esse elementos era exatamente um dos talentos dele”, diz Bittencourt.

Mefistófeles

No espetáculo, o demônio Mefistófeles é interpretado por Leona Cavalli e Luciana Domschke, acompanhando Fausto em cena durante toda sua história. Também faz parte do elenco Marcelo Drummond, viúvo de Zé Celso, interpretando Lúcifer Estrela da Manhã, Papa Russo Ortodoxo e Getúlio Vargas; além de outros integrantes do Oficina.

Espetáculo Fausto estreia nesta terça-feira (09) em Salvador Crédito: Divulgação / Flavia Canavarro

A contemporaneidade do texto se reflete ainda nas temáticas trazidas em cena. “Esse desejo de conhecimento é uma sede que não passa. Mas eu acho que, a grosso modo, a maior discussão levantada, fundamental para a gente, é teatro medieval sim, pautas medievais não. Essa peça tem isso, a gente utiliza um texto medieval para reafirmar os avanços civilizatórios”, pondera o ator.

Desde sua estreia em 2022 em São Paulo, o espetáculo tem tido boa adesão do público, “plateias lotadas todos os dias e um público caloroso”, diz Ricardo Bittencourt satisfeito. Enfim, é o espetáculo que tem gerado catarse também no público. A temporada em Salvador, que vai até o dia 21, traz ainda mais alegrias ao ator: “Eu tô me sentindo a própria Tieta do Agreste voltando para sua terra natal anos depois com a sua riqueza. E a minha riqueza é esse último trabalho de Zé escrito para mim. Esse Fausto é de Marlowe, mas absolutamente contemporâneo e brasileiro”.