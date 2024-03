PELOURINHO

Evento gratuito reúne 10 feras da guitarra baiana

Salvador recebe uma edição do projeto Brasil Guitarras, com a reunião de 10 grandes guitarristas da Bahia, neste domingo (17), que se encontram para celebrar a guitarra baiana. O evento será gratuito e acontecerá no Largo Quincas Berro D'Água, Pelourinho, a partir das 16h

Como o encontro gira em torno da guitarra baiana, o anfitrião não poderia deixar de ser Armandinho Macêdo, considerado o maior representante do instrumento, batizado por ele, no mundo. Os outros instrumentistas são Aroldo Macêdo (irmão de Armandinho), Eric Assmar, Ricardo Primata, Morotó Slim, Fred Menendez, Sávio Assis, Júlio Caldas, além das guitarristas Patty Kiss e Thathi.

A primeira edição baiana foi em janeiro de 2017, no Farol da Barra. Diante do sucesso do show, a organização resolveu realizar outra edição do Brasil Guitarras, apenas com instrumentistas baianos, desta vez, em uma homenagem à guitarra baiana, instrumento criado por Dodô e Osmar no final dos anos de 1940.