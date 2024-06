CURIOSIDADES

Ex-BBB Kaysar revela coleção de vibradores: 'Tenho uma malinha'

O que era um tabu para muita gente, hoje, falar sobre intimidade e sexo, é mais comum do que se imagina. O ex-BBB Kaysar que o diga, já que revelou ser adepto aos vibradores e outros brinquedos sexuais.

Durante sua passagem no programa Quem Não Pode, Se Sacode, desta terça-feira (24), o ator mostrou que não tem masculinidade frágil e gosta de procurar coisas novas para apimentar a relação.

"Tenho de vibradores. Tenho vários, tenho uma malinha, na verdade, com várias coisas de sexo, algemas. Eu gosto de apanhar e um pouquinho mais", disse.

No mesmo programa, o ator veterano Carmo Dalla Vecchia revelou que coleciona nudes de seguidores e já chegou a acumular mais de 70 fotos.

"Vou explicar. Eu não peço, mas pessoas me mandam. E aí eu peço 'você se incomoda de escrever o meu nome e me mandar uma nova foto?'. E eu vou lançar um livro com isso", brincou.