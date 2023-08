Ex-obeso, Ferrugem revela que não via o próprio pênis devido à barriga

O cantor Ferrugem, de 34 anos, mostrou que mudou a saúde completamente após a realização de uma cirurgia. Com a autoestima baixa, e dificuldade até para fazer apresentações, o artista fez revelações sobre a vida pessoal.



Em conversa ao podcast PodPah, Ferrugem contou que chegou a pesar 136 kg, um peso bastante alto, que fez com que ele não conseguisse ver até o próprio órgão genital devido à barriga.



"Eu não dormia bem, eu levantava o tempo inteiro, eu dormia de barriga para cima. Eu não conseguia ver a 'pinça', irmão, tristão, tá ligado... Hoje em dia tu vê bonitão... Não é aquele pá também, né? (...) Não vamos dizer que é um pedestal, mas, porra, tá ligado... Irmão, [sobrepeso] mexe no subconsciente da pessoa, no teu psicológico, mexe na tua saúde corporal, na tua autoestima, mexe em tudo", explicou.