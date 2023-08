Exposição Brumadinho de Braços Abertos chega a Salvador

Salvador está recebendo, desta segunda (28) a 3 de setembro, a exposição Brumadinho de Braços Abertos. Inspirada em livro homônimo lançado em 2022, a mostra reúne grandes painéis com imagens da cidade mineira, algumas captadas pelo fotógrafo Kadu Niemeyer, também responsável pelas fotos do acervo e das obras de seu avô, Oscar Niemeyer. A exposição, que já passou por várias capitais brasileiras, conta ainda com fotografias do arquivo da prefeitura de Brumadinho.

Em Salvador, a mostra está no Centro Histórico, com painéis na Praça Municipal, Praça da Cruz Caída, Praça da Sé, Casa do Carnaval e Terreiro de Jesus, de 9 às 17 horas. O objetivo é divulgar as riquezas culturais e naturais do município e impulsionar o turismo na região, que se recupera após o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em 2019.