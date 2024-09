CULTURA

Exposição destaca a importância do Teatro Vila Velha

Vila Velha, Por Exemplo: 60 Anos de um Teatro do Brasil tem fotos, cartazes, figurinos e vídeos sobre a história da casa que foi inaugurado durante o primeiro ano do golpe militar

Roberto Midlej

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 05:00

Com seis décadas de história, o Teatro Vila Velha está fechado para reforma. Mas, nem por isso, está parado: tanto que será aberta hoje a exposição Vila Velha, Por Exemplo: 60 Anos de um Teatro do Brasil. A mostra, no MAM-BA, reúne fotos, cartazes, figurinos, vídeos, programas originais das produções e outros itens que ratificam a importância daquele centro de cultura inaugurado em julho de 1964, poucos meses após o início da ditadura militar.

Gal Costa em 1974 Crédito: Evinha/divulgação

Logo em sua programação de abertura, o Vila mostrava a relevância que teria, quando se apresentaram alguns dos artistas que mais se destacariam na história da música brasileira: Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia,

Gilberto Gil e Tom Zé no show, que estrelaram o show Nós, por Exemplo... Surge daí, portanto, o nome da exposição, que é dividida em quatro partes: Abertura, Ato Um, Entreato e Ato Dois.

Segundo Jaya Batista, que coordena a curadoria da exposição, essa divisão em atos remete à estrutura de um espetáculo teatral. “A Abertura vai de 1939 a 1959, que mostra o que acontecia em Salvador antes do Vila ser inaugurado. Mostra, por exemplo, como era a cidade antes da descoberta do petróleo, que mudou a configuração da cidade”.

Fila na inauguração do Vila Velha, em 1964 Crédito: Acervo Vila Velha

O Ato Um começa em 1959, que marca a criação da Sociedade Teatro dos Novos, formada por Carlos Petrovich, Carmem Bittencourt, Echio Reis, Othon Bastos, Sonia Robatto e Tereza Sá. Cinco anos depois, a companhia fundou o Teatro Vila Velha, no Passeio Público, onde continua e será reaberto após a reforma.

Nesta parte da exposição, o visitante verá fotos de alguns desses atores em espetáculos como Eles Não Usam Bleque-Tai, baseado em texto de de Gianfrancesco Guarnieri. Também há registros de João Augusto, professor de Teatro da Ufba que se juntou à Sociedade e dirigiu espetáculos. “João Augusto foi o idealizador do grupo. Ele que articulou as pessoas e pensou nesse três homens e três mulheres”, observa Marcio Meirelles, diretor-artístico do Vila Velha.

A seção Entreato começa em 1980, que prenunciava um período de dificuldades administrativas e financeiras do Vila. Administrado pela Fundação Cultural do Estado (Funceb) neste período, o Teatro tinha risco de ter luz e água cortados e a linha telefônica chegou a ser suspensa.

Do punk ao pornô

Foi nos anos 1980 que aconteceram shows de bandas punk e alguns daqueles espetáculos estão registrados na exposição. A Camisa de Vênus, que ganharia notoriedade nacional naquela década, fez apresentações no Teatro. Está na exposição uma revista com o seguinte texto na capa: “Punk - O Avesso do Axé”.

Ainda passando dificuldades econômicas, o Vila, sob direção de Petrovich, realizou sessões diurnas para o público infantil, para aumentar a arrecadação. E se, durante o dia, as crianças eram o público-alvo, à noite era bem diferente: estavam em cartaz espetáculos de sexo explícito, como Taras de Uma Médica e Despertar Para o Sexo.

João Augusto foi um dos fundarores do Vila e diretor de espetáculos do teatro Crédito: Acervo Vila Velha

Há na exposição algumas fotos de divulgação dessas peças. “Quando Petrovich cedeu a pauta, não sabia do que se tratavam os espetáculos. Mas, sem moralismo, eles ficaram em cartaz e eram lotados. Ficaram pouco tempo, mas ajudaram a aliviar as contas”, diz Marcio.

Finalmente, no Ato Dois, estão os últimos 30 anos do Vila Velha. O público verá também, em projeções, uma prévia de como ficará o Teatro após a reforma. Entre as fotos em destaque, estão shows que Bethânia, Caetano, Gil e outros artistas realizaram para arrecadar dinheiro e contribuir com a reforma, que aconteceu entre 1994 e 1998.

“Chamamos para esses show artistas que eram filhos da casa e que tinham relação muito boa com o Teatro. Para o show de Bethânia, nós só podíamos bancar duas passagens. Mas ela trouxe a banda por conta própria”, lembra Marcio.

SERVIÇO