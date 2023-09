Farofa da Gkay tem datas confirmadas e 1° convidado anunciado

Gkay. Crédito: Igor Melo

A festa de aniversário da influenciadora Gessica Kayane (Gkay) já tem data marcada para 2023. Comemorando 31 anos no dia 3 de dezembro, a influenciadora promete quatro dias de festa, de 4 a 7 de dezembro.



O evento, que já foi sediado no Marina Park, em Fortaleza, ainda não possui confirmação de local para este ano. Até então, a única confirmação do evento é o primeiro convidado, o influenciador Carlinhos Maia. Com quem Gkay voltou a falar após desentendimentos.

Em publicação no perfil oficial do evento, Gkay afirma que os convites deste ano serão através de áudios no WhatsApp e anuncia Carlinhos como primeiro convidado.