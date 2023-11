Fãs de Taylor Swift gritam 'livramento' para Bruna Marquezine durante show

A atriz Bruna Marquezine foi recebida aos gritos de "livramento" após ser vista por fãs da cantora Taylor Swift durante o último show da The Eras Tour no Brasil. Ela esteve presente na apresentação da cantora deste domingo, 26, no Allianz Parque, em São Paulo.



Em vídeos publicados nas redes sociais, a artista aparece na área VIP do estádio enquanto fãs fazem coro com a palavra. A atriz reage colocando a mão na boca e rindo.