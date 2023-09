Faustão é internado às pressas com complicações pós-operatórias

Fausto Silva, 73 anos, voltou a ser internado nesta quarta (20) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador havia recebido alta hospitalar há apenas 10 dias, após passar por um transplante de coração. Segundo fontes do site "F5", Faustão teve complicações pós-operatórias.



Ele foi submetido a um transplante de coração no último dia 27 de agosto, no mesmo Hospital Israelita Albert Einstein. No dia 10 de setembro ele acabou recebendo alta e continuou seguindo as orientações médicas e nutricionais necessárias após a realização do transplante cardíaco.