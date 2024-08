MODA

Feira de brechós na Lapa estimula empreendedorismo e tem peças a partir de R$ 15

Evento com 23 lojinhas acontece nos dias 8 e 9 de agosto (quinta e sexta-feira) das 9h às 17h



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 16:00

Garimpar em um brechó garante autenticidade, achados incríveis e um preço justo. Agora, imagine poder ir a 23 em um mesmo espaço? Muita diversidade e oportunidade únicas. Quem ama garimpar tem um prato cheio com a segunda edição do Lapô Fashion - Second Hand, uma feira de brechós realizada dentro da maior estação de transporte rodoviário da cidade, a Nova Lapa. O evento acontece com apoio da administração da estação, mais patrocínio do Governo do Estado, Governo Federal, Unifacs e Banco do Nordeste.

O intuito é fortalecer o mercado de segunda mão, a economia circular que prolonga a vida útil das peças e o empreendedorismo. Os brechós cresceram vertiginosamente como negócio desde a pandemia, se tornando fonte de renda para muitas pessoas, principalmente mulheres, e oferecendo qualidade para quem quer economizar. Nós, Paula Magalhães e Helenildo Amaral, que assinamos essa coluna de moda, somos os responsáveis pela curadoria e convidamos negócios com diferentes perfis e vindos de distintas partes da cidade e até fora dela.

É o caso do Afefé (@afefecuradoria), especializado em tamanhos grandes, Suricatta (@suricattabrecho) e Fresh SaltCity (@freshsalcity), ambos com uma moda streetwear cool; o Cyber 2nd Hand (@cyber2nd_brecho), trazendo peças masculinas; o Poppy Bazaar (@poppybazaar) e seu vintage descolado; Meus Botões (@meusbotoesbrecho), cheios de peças em linho. De Feira de Santana vem o Nossos Nós (@brechonossosnos); de Lauro de Freitas, tem o Guria Concept Brechó (@brechoguriabahia) e Tau e Tau (@tau.e.tau.brecho).

Então, anota na agenda: dias 8 e 9 de agosto (quinta e sexta-feira) das 9 da manhã às 17 horas, na Estação da Lapa, andar térreo, de frente para a entrada do metrô e ao lado do terminal do BRT. As peças custam de R$ 15 até R$ 150. Fácil de chegar - dê preferência ao transporte público coletivo. Para te instigar a ir lá caçar seus achados, criamos looks com acervo de três participantes do Lapô.