REPRESENTATIVIDADE NEGRA

Feito histórico: Três atrizes negras protagonizam as novelas da Globo

Emissora exibe ‘Garota do Momento’ com Duda Santos, 'Volta por Cima' com Jéssica Ellen e 'Mania de Você' com Gabz

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 17:41

Atrizes protagonistas da Globo Crédito: Divulgação

Pela primeira vez na história, as três novelas em exibição na TV Globo - às 18h, às 19h e às 21h - são protagonizadas por atrizes negras. Nesta segunda (04), com a estreia de “Garota do Momento”, com Duda Santos como Beatriz, o feito histórico na televisão brasileira foi alcançado.

A nova novela se soma na grade com a produção das 19h “Volta por Cima”, protagonizada pela atriz Jéssica Ellen vivendo Madá, e “Mania de Você”, exibida às 21h, com a atriz Gabz como a protagonista Viola. A conjunção foi celebradas nas redes sociais e por artistas da teledramaturgia

'Sonho das nossas ancestrais'

Taís Araújo, primeira atriz negra a protagonizar uma novela na emissora com Da Cor do Pecado, celebrou as três protagonistas negras em novelas da Globo. Ela ressaltou também a importância desse momento no mês de novembro, celebração da Consciência Negra, que pela primeira vez será feriado nacional.

"Hoje não é uma segunda-feira qualquer, é um dia de celebração! Pois com a estreia da novela 'Garota do Momento' teremos as 3 principais produções atuais estreladas simultaneamente por protagonistas negras!", afirmou a atriz carioca no Instagram nesta segunda (04).

Na publicação, Taís celebrou também a caminhada de outras mulheres negras que abriram o caminho no Teatro e na televisão. A artista, há vinte anos junto com o baiano Lázaro Ramos, elogiou a interpretação de cada uma das atrizes.

"O que será que Ruth de Souza, Léa Garcia e Chica Xavier diriam se estivessem aqui? Se ligassem a TV e vissem Duda Santos, Jéssica Ellen e Gabz uma seguida da outra? Brilhando, talentosas, e sobretudo refletindo uma luta que elas começaram lá trás por narrativas que retratem a pluralidade negra, no país onde a maioria precisou esperar décadas para se ver em papeis de destaque nas telas? Elas certamente estariam felizes!", escreveu Taís.