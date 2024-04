GRATUITO

Festa Literária da Praia do Forte anuncia datas e curadoria

A Festa Literária Internacional da Praia do Forte (FLIPF) chega à sua 5ª edição, de 16 a 19 de maio. Sob o tema Dentro do Mar Tem Rio - Narrativas e Memórias Percorridas Pelas Águas, a FLIPF tem como curadores Edma de Góis, Anderson Shon, Emília Nuñez e Bárbara Falcon.

Góis coordena o espaço Canto da Palavra, onde acontecem as mesas literárias, com convidados nacionais, internacionais e baianos. Shon será o curador do espaço Multiverso FLIPF, com programação dedicada ao público jovem.