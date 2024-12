AÇÃO PROMOCIONAL

Festival de Verão Salvador 2025 oferece desconto especial no viradão de Natal

Ingressos com 20% de desconto estarão disponíveis entre os dias 23 e 24 de dezembro para o festival que celebra os 40 anos do axé

H Heider Sacramento

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 07:00

Festival de Verão Salvador Crédito: Mauricio Santana

O Festival de Verão Salvador 2025 realiza uma ação promocional exclusiva no Shopping da Bahia durante o viradão de Natal, com ingressos para o evento à venda com 20% de desconto. A promoção ocorrerá entre às 9h de 23 de dezembro e às 18h de 24 de dezembro, proporcionando aos fãs do festival a oportunidade de garantir seus ingressos com valores reduzidos para o evento de 2025.

O Festival de Verão Salvador 2025, que acontece nos dias 25 e 26 de janeiro no Parque de Exposições, promete uma edição histórica ao celebrar os 40 anos do axé e reunir grandes nomes da música brasileira. Com coprodução da Salvador Produções e Bahia Eventos, o festival será transmitido pelo Multishow, Globoplay e TV Globo.

A ação promocional, válida durante o viradão de Natal, permitirá que os participantes comprem ingressos individuais com 20% de desconto, válido para todos os setores do evento, incluindo meia entrada solidária. Além disso, os passaportes para ambos os dias do festival também terão desconto. O público poderá adquirir os ingressos na Loja South, localizada no Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores), e garantir sua presença na edição de 2025, que promete encontros musicais marcantes e uma programação variada.

Com um line-up que une diversos estilos musicais, o festival contará com apresentações de ícones do axé como Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Bell Marques, além de nomes de outros gêneros, como Alok, Ludmilla, Natiruts, Jão, e muito mais. O evento, que tem como foco a pluralidade musical, celebra a diversidade da música brasileira, consolidando-se como um dos maiores festivais do país.

SERVIÇO DA AÇÃO PROMOCIONAL NO VIRADÃO DE NATAL

Data: 23 de dezembro, às 9h, até 24 de dezembro, às 18h

Onde: Shopping da Bahia, Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores

Ingressos com desconto de 20%

Pista: R$ 112,00 (inteira) / R$ 64,00 (meia solidária) / R$ 56,00 (meia)

Camarote: R$ 192,00 (preço único)

Passaporte (sábado e domingo):

Pista: R$ 201,60 (inteira) / R$ 115,20 (meia solidária) / R$ 100,80 (meia)

Camarote: R$ 345,60 (preço único)

SERVIÇO COMPLETO

Festival de Verão Salvador 2025

Data: 25 e 26 de janeiro de 2025

Local: Parque de Exposições de Salvador

Ingressos segundo lote

Pista: R$ 140,00 (inteira) / R$ 80,00 (meia solidária) / R$ 70,00 (meia)

Camarote: R$ 240,00 (preço único)

Passaporte (sábado e domingo):

Pista: R$ 252,00 (inteira) / R$ 144,00 (meia solidária) / R$ 126,00 (meia)

Camarote: R$ 432,00 (preço único)

Venda online: Bileto