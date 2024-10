MÚSICA

Festival Sangue Novo acontece no Trapiche Barnabé

Evento acontece de sexta (18) a domingo (20) com shows de Maglore, Marina Sena, BK e Mariana Aydar

Da Redação

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 06:00

A banda Maglore está completando 15 anos Crédito: Renata Monteiro/divulgação

O Festival Sangue Novo retorna a Salvador após temporada em São Paulo e Brasília, com shows realizados no Trapiche Barnabé, Comércio, de sexta (18) a domingo (20). No primeiro dia de festa se apresentam a banda pernambucana Academia da Berlinda; os baianos da Maglore, que comemoraram 15 anos de história; e a cantora paulista Mariana Aydar, que promete um show de forró com clássicos do gênero, músicas autorais e releituras de hits nacionais adaptados ao ritmo.

No sábado (19) tem o rapper BK e o show da turnê Icarius, que já rendeu mais de 60 apresentações em todo o Brasil. Além do artista, o trio Os Garotin e os cantores Joyce Alane e Jota Pê estão confirmados no Palco Tim.

No terceiro dia, Marina Sena volta a Salvador para apresentar pela primeira vez a nova versão do show Vício Inerente 2.0, que traz inovações estéticas em relação ao álbum lançado um ano atrás. Outra atração é a Banda Uó, que anunciou retorno após hiato de seis anos. Com sua turnê de reencontro, o trio traz ao festival seu tecnobrega irreverente em uma apresentação nostálgica com os maiores sucessos. Quem também estará no palco desta edição são os rappers Hiran e ajuliacosta.