GRATUITO

Festival Som do Sabor reúne música e gastronomia

Evento acontece de sexta (10) a domingo (12) no Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Doris Miranda

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 03:00

A cantora Melly é atração do sábado Crédito: João Arraes/divulgação

Com música, gastronomia, grafiti ao vivo, dança e batalha de slam, o festival Som do Sabor acontece de sexta (10) a domingo (12), no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, com entrada gratuita. A programação diária começa com uma oficina culinária, que levará aos interessados receitas tradicionais simples e compostas por ingredientes acessíveis.

Afrocidade faz show no sábado (11) Crédito: divulgação

Em seguida, vem o ponto alto do evento, com as atrações musicais, que passeiam por diversos gêneros. As batalhas de slam e MCs e de dança urbana vão intercalar os shows. Durante os três dias e em simultâneo às demais atividades do festival, haverá grafitagem em tempo real num grande painel exposto ao público, que também poderá participar.

No primeiro dia o rap e o soul dão o tom com shows de Aurea Semiséria convida Suh; Yan Cloud convida Nininha; e Melly. No sábado, os shows são de Guedez, Ravi Lobo e Bel4atriz; Tiri e Marcia Castro. Para fechar, tem Afrocidade.

No domingo, terceiro e último dia do festival, o movimento no palco começa com o samba das bandas Suco de Bahia e Sambaiana. Depois é a vez da banda Àttooxxá, responsável por fechar o Festival Som do Sabor com chave de ouro. A grafitagem fica por conta de Ananda Santana (Srt.as), Dimak e Nikol Carvalho.