SAÚDE DO ATOR

Filha atualiza estado de Bruce Willis em meio à batalha contra demência: 'Ele está bem'

Rumer Willis falou com a imprensa durante evento beneficente e revelou suas emoções ao ver o ator interagindo com a neta

A atriz Rumer Willis participou de um evento beneficente na Califórnia, nesta quinta-feira (2), e informou sobre o estado de saúde do pai, o ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal (DFT). As informações foram divulgadas pela revista Monet.