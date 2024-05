Filho de Zé Vaqueiro volta para UTI após parada cardíaca

Síndrome de Patau

Arthur nasceu em julho de 20223 e logo após o nascimento, a criança foi diagnosticada com uma malformação congênita em consequência da trissomia do cromossomo 13. A condição é indicada como uma doença genética rara que impacta no desenvolvimento do bebê no útero. Em vez de 46 cromossomos (23 pares), o indivíduo nasce com 47 unidades genéticas, incluindo três cromossomos, não dois, no 13º par.