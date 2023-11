Flora Gil recebe prêmio de Mulher do Ano em jantar beneficente no Rio

Flora Gil recebe prêmio de Mulher do Ano, no Rio, cercada por familiares e amigos. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Flora Gil recebeu, nesta quinta-feira (16), o prêmio de Mulher do Ano, no Rio de Janeiro, diante de uma plateia formada por familiares e amigos, como Gilberto Gil, Bela Gil, Preta Gil, Maria Gil, Bento Gil, Mariana Ximenes, Carolina Dieckmann, Martnália, Amora Mautner, Narcisa Tamborindeguy, Zeca Pagodinho e Jorge Ben Jor, entre outros. A produtora e empresária foi homenageada por suas contribuições à cultura, música e ancestralidade. O ator Otavio Muller, pai de Fran Gil com Preta, foi o mestre de cerimônias.

Durante sua fala, a homenageada falou sobre a vida em família, citando, inclusive o divórcio de Preta: "E aí vem isso, vem aquilo. Teve a traição do Rodrigo", comentou. "Já que ela tocou nesse assunto, eu queria dizer que lavrei o meu divórcio no 15º cartório [entidade que organizou o evento]", disse a cantora, muito aplaudida após anunciar a decisão.

Filha da homenageada, Bela Gil leu um texto de homenagem escrito por ela e que descreve a mãe. “Quem diria que para além de toda beleza, grandiosidade e firmeza você ainda faria jus aquilo que muitos abominam no fruto da jaqueira. Para quem nunca abriu uma jaca, quando a cortamos ela solta um líquido branco, leitoso e meio viscoso. É o visgo, que cola tudo que toca. Mamãe é assim, de tão coruja e tão generosa, se cola àqueles que os que ela ama, amam (claro q tem uma exceção aqui e ali). Assim criando uma grande amalgama de amor e carinho entre amigos, familiares e agregados. Em almoço de família não existe mesa com menos de 10, não, de 15!. Se não fosse a força do seu visgo, vocês não conheceriam a força da família Gil”, diz um trecho do texto.

Gilberto Gil também destacou a união familiar e o exemplo que os Gil estão deixando “para o Brasil e para mundo”. “Uma família interessante, produtiva, representativa, exemplar”, declarou. Casado com Flora, o músico baiano participou ativamente do evento, que teve diversos momentos musicais. Com o cantor Feyjão, do grupo afro Ilé Àse Obalúwáiye, interpretou o sucesso “Palco”. O evento contou ainda com a apresentação da Orquestra Chiquinha Gonzaga, formada por alunas da rede pública de ensino do Rio de Janeiro.

O título foi entregue em um jantar beneficente, no Fairmont Hotel Copacabana, promovido pelo 15° Ofício de Notas, e foi concedido pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil-RJ (OAB-RJ), Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Sony Music, União Brasileira de Compositores (UBC) e RioSolidário. No evento, os convidados puderam fazer doações para as ONGs Instituto da Criança, Gastromotiva, Pró-Criança Cardíaca e RioSolidário.