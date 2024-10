CONFIRA

Fonte Nova está entre estádios que mais recebem shows; Ivete Sangalo também é destaque em ranking

O palco que mais recebeu apresentações foi disparadamente o Allianz Parque

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 14:23

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

Espaços das grandes torcidas de futebol, os estádios viraram locais para turnês de artistas de destaque, principalmente depois da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, quando foram construídas novas arenas e outras foram modernizadas. Como as estruturas de alto padrão demandam igualmente altos custos, as grandes apresentações musicais têm sido importantes aliadas no fechamento das contas.

Não à toa, 1.143 shows foram mapeados em 23 estádios diferentes desde 2015, em levantamento inédito do Torcedores.com. A pesquisa foi feita com base no site especializado Setlist.fm, que conta com mais de 8,3 milhões de setlists de shows, cerca de 375 mil artistas, aproximadamente 382 mil locais de apresentação e cerca de 184 mil festivais de música diferentes.

O palco que mais recebeu apresentações foi disparadamente o Allianz Parque, do Palmeiras, em São Paulo, que recebeu até mais shows do que jogos. Foram 386 apresentações, colocando o estádio à frente do Mineirão (120), em Belo Horizonte, e do Mané Garrincha (75), em Brasília. O Morumbis, também na capital paulista, aparece em 4º com 65 shows e a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, fecha o Top 5, com 60 shows.

Confira o Top 10:

1° Allianz Parque – 386 shows



2° Mineirão – 120 shows



3° Mané Garrincha – 75 shows



4° Morumbis – 65 shows



5° Arena Fonte Nova – 60 shows



6° Maracanã – 51 shows



7° Arena do Grêmio – 45 shows



8° Arena Amazonas – 44 shows



9° Arena das Dunas – 40 shows

10° Nilton Santos – 37 shows