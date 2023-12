Gilberto Gil e Baiana System são atrações confirmadas do Coala Festival em Portugal

Portugal prepara para receber, pela primeira vez, o Coala Festival. Realizado desde 2014 com o objetivo de ser um grande palco para exaltar a musicalidade brasileira, o evento aposta em uma nova proposta e promete reunir grandes artistas de países da língua portuguesa nos dias 1 e 2 de junho de 2024, no Hipódromo Manuel Possolo.



Entre as atrações confirmadas, estão Gilberto Gil e Baiana System, grandes ícones da cultura brasileira, além da cabo-verdiana Mayra Andrade e a portuguesa Carminho.