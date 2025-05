OPORTUNIDADE

Salvador tem vagas de emprego com salários de até R$ 14 mil; veja como se candidatar

Confira a lista de vagas

Salvador tem 43 vagas de trabalho disponíveis nesta segunda-feira (12) em unidades do SineBahia com salários que podem chegar a até R$12 mil (veja a lista abaixo).>

Os ingressados podem buscar atendimento na unidade central do SineBahia em Salvador fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3410, no bairro da Pituba. Além desta, existem outras unidades em Salvador localizadas em postos do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) em shoppings e terminais de integração, como o Terminal de Integração de Pituaçu e o Shopping da Bahia. >