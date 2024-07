FITNESS & BUSINESS

Gracyanne Barbosa entra para plataforma de conteúdo adulto e cobra assinatura de R$ 69,90

Depois de semanas envolvida na polêmica do término do casamento com o cantor Belo, a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa entrou para a plataforma de conteúdo adulto.

No link disponibilizado no perfil da musa fitness, o preço fixo é de R$ 69,90. No entanto, para aqueles fãs que desejam posições diferentes ou outras lingeries, é fácil entrar em contato para fazer o pedido do conteúdo exclusivo.