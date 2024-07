representatividade

Gratuito, Festival Negritudes Globo acontece nesta quinta (18), na Chácara Baluarte

O evento conta com a participação de nomes como Larissa Luz, Alrick Brown, Jéssica Ellen e Amaury Lourenço

Luiza Gonçalves

Publicado em 15 de julho de 2024 às 13:52

Chega pela primeira vez a Salvador o Festival Negritudes, evento que reúne em sua programação seis painéis, ativações e oficinas com foco na celebração e debate sobre as narrativas negras no audiovisual. Nomes como Larissa Luz, o cineasta norte-americano Alrick Brown e os atores Jéssica Ellen e Amaury Lourenço marcarão presença na edição soteropolitana. O evento acontece nesta quinta-feira (18), a partir das 10h, na Chácara Baluarte e tem realização da Rede Globo em parceria com a Rede Bahia.

O festival tem entrada gratuita mediante inscrições no site www.negritudesglobo.com.br e será transmitido pelo Canal Futura ao vivo e de forma gratuita para usuários logados no g1 Bahia ou no Globoplay.

“Nosso objetivo é colocar a pauta da presença negra no audiovisual no centro do debate, reunindo agências, roteiristas, cineastas e produtores independentes”, explica Ronald Pessanha, líder do Negritudes Globo. O jornalista defende que a diversidade nas telas é fundamental para uma real conexão com o público.

“Salvador é a cidade que mais representa a história negra brasileira, é fonte de inspiração do audiovisual, da cultura e da música brasileira. O foco é trazermos uma reflexão sobre os diferentes temas que têm papel importante de transformação no audiovisual. É sobre mostrar caminhos e possibilidades, através das discussões e das oficinas, trazendo mais histórias de fé, de falar sobre um futuro promissor, sobre educação antirracista e atrelar tudo isso ao audiovisual”, completa Pessanha.

Programação

O evento tem abertura às 10h, com o Olodum e a Orquestra Afrosinfônica da Bahia, e as boas-vindas com Rita Batista e Vanderson Nascimento. A programação avança pela manhã e tarde com seis painéis temáticos: Fé e Narrativas; Narrativas Negras: Uma Infinidade de Possibilidades; A Importância de uma Educação Antirracista como Instrumento de Transformação; Fale do Seu Lugar e Seja Universal; Narrativas Orais como Forma de Resistência e Régua e Compasso. O evento conta ainda com o painel Estética Negra: Uma Questão de Identidade e Transformação Social no Palco Show. O encerramento será no Palco Negritudes com show de Larissa Luz e Tatau.

Dentre os nomes que integram os painéis estão os atores Amaury Lorenzo, Jéssica Ellen, Maria Gal, Érico Brás e Elisa Lucinda; jornalistas como Zileide Silva, Felipe Velozo e Luana Assiz; e ainda ativistas, influenciadores, escritores e líderes religiosos como Kléber Lucas, Ekedy Sinha, Bárbara Carine, Valmir Boa Morte, Monique Evelle e Tia Má. O evento conta ainda com o convidado internacional Alrick Brown, diretor de origem jamaicana que atua como professor de cinema e TV na Universidade de Nova Iorque (NYU).

Me vejo nas telas

“Com muita honra, irei ser o apresentador do Negritudes, aqui na Bahia, ao lado de Rita Batista, uma mulher retada, que eu admiro tanto. Será um dia para celebrar e debater as narrativas pretas no audiovisual, ouvindo referências e pensando em futuros, no plural mesmo. Vai ser incrível apresentar esse festival que acontece pela primeira vez em Salvador, essa cidade preta, forte, resiliente e contestadora”, diz Vanderson Nascimento.

O apresentador do BA TV partilha que quando começou a estudar jornalismo, nunca pensou que ocuparia um lugar na televisão: “Por muito tempo, a gente não se via na TV e, quando a gente estava lá, era ocupando um espaço pequeno, de pouca expressão ou que reforçava estereótipos. Hoje, com o conhecimento que carrego comigo, com letramento racial e também com as experiências de vida, percebo que esse sonho não existia não por falta de vontade ou vocação. Eu não via referências de preto ocupando esses espaços”.

Vanderson conta que, com o auxílio de pioneiras nas telas como Glória Maria e Wanda Chase, teve o primeiro “suspiro” do sonho. Hoje, ele ocupa um espaço de destaque no jornalismo baiano e deseja propagar essa possibilidade para os jovens negros soteropolitanos: “É uma alegria e uma responsabilidade gigantes, hoje, ocupar um lugar de referência para tanta gente, principalmente num estado preto como a Bahia”.