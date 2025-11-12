Acesse sua conta
Grupo A Roda leva poesia de Myriam Fraga para o palco

O espetáculo Rainha Vashti estreia na quinta (13), no MAM-BA

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:46

O espetáculo Rainha Vashti
O espetáculo Rainha Vashti Crédito: Rafael Martins

O Grupo A Roda estreia nesta quinta (13), às 18h30, no Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM-BA, o espetáculo Rainha Vashti, adaptado a partir do poema de Myriam Fraga. Ao todo, a temporada terá doze apresentações, sempre às quintas e sextas, até o dia 12 de dezembro. A montagem tem direção, adaptação e criação das figuras de sombra a cargo de Olga Gómez, a encenação conta ainda com narração de Rita Assemany e direção musical de Uibitu Smetak.

A escolha artística do teatro de sombras como técnica de encenação para Rainha Vashti guarda estreita relação com a trajetória do Grupo A Roda, um dos poucos no Brasil a trabalhar com essa arte milenar. Em Rainha Vashti, a companhia também dá continuidade à imersão no universo literário de Fraga para celebrar a parceria artística e o legado deixado pela escritora. Este é a quarta montagem do grupo que conta com os poemas da autora. “Ainda em vida, Myriam nos confiou esse maravilhoso poema lírico no qual ela trabalhou por muito tempo. Chegou o momento de encená-lo pela primeira vez, o que é também uma homenagem à memória da poeta”, afirma Gómez.

Para ela, unir teatro de sombra com poesia provoca uma experiência emotiva bastante singular e potente: “Enquanto a poesia nos torna sempre mais perspicazes e atentos, o teatro de sombras é uma arte dedicada aos sentidos, que permite a participação completa do espectador”.

Rita Assemany diz que o público terá um encontro, sobretudo, com a beleza: “A beleza de uma história lúdica e mágica; de uma experiência que simplesmente pausa no tempo, num espaço inundado por sombras e formas encantadoras, por onde navega o barco capitaneado por Olga”.

A diretora Olga Gómez
A diretora Olga Gómez Crédito: divulgação

SERVIÇO - Espetáculo ‘Rainha Vashti [Teatro de Sombras]’ | 13, 14, 21, 27 e 28/11 e 4, 5, 11 e 12/12 (quintas e sextas), às 18h30 (todos os dias) e 20h (sessão extra nos dias 21/11, 11 e 12/12), no MAM-BA | Ingressos R$ 40 | R$ 20.

