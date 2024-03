TEATRO

Grupo português encena peça LGBTQIA+

A companhia teatral ArDemente na encenação de O Navio Light no Espaço Cultural do Barroquinha

O Vila Ocupa a Cidade estabelece conexões transatlânticas, ao acolher a companhia teatral portuguesa ArDemente para duas apresentações do espetáculo O Navio Night, nos dias 14 e 15 de março, às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha, dentro da mostra Vila Lacre.

No centro do espetáculo, está uma exploração da ideia de que a existência do indivíduo só é permitida mediante o contato com o outro. Nesta procura, os intérpretes compartilham entre si as duas personagens (F. e J.M.) desse enredo, que assumem o eixo principal da dramaturgia de O Navio Night, trazendo as suas vivências pessoais para a construção dessas personagens.