LITERATURA E GASTRONOMIA

Guia que ensina o leitor a criar roteiros gastronômicos sustentáveis “do campo à mesa” é lançado

Livro independente foi escrito por Renata Cabrera de Morais, secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Jarinu

Ao final do livro, a autora deixa algumas páginas em branco para que os viajantes possam tomar notas pensando no planejamento do seu próximo destino.

Outros lançamentos acontecem neste final de ano em várias regiões do Brasil. O primeiro aconteceu no dia 9/11, na Feira Giordano, em Jarinu, cidade do interior paulista onde a autora nasceu e cresceu, no sítio de sua família de agricultores. No dia 22/11, a autora estará no Festival Gastronômico de Paraty, no Rio de Janeiro. O lançamento em São Paulo está marcado para o dia 27/11, às 18h, no restaurante Lobozó, na Vila Madalena.