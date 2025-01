ESPETÁCULO

História do Padre Pinto será contada no teatro

Conhecido por suas performances transgressoras, padre terá sua história retratada no teatro

Ronaldo Jacobina

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 17:41

Sergio Marone e Ricardo Bittencourt para o espetáculo Padre Pinto Crédito: Ushirobira/Divulgação

O Padre Pinto (1947-2019), que ganhou fama por suas performances transgressoras, aos olhos da rigorosa igreja católica, terá sua história retratada no teatro. O ator baiano Ricardo Bittencourt vai encarnar o religioso no espetáculo Padre Pinto, que tem estreia marcada para o dia 24 de janeiro, no Teatro Sesc Pompeia, em São Paulo.

Além de Bittencourt, a peça, que tem texto e direção do também baiano Luiz Marfuz, tem no elenco o ator Sergio Marone que vai interpretar o personagem Don Camilo Ferrara, um representante do Vaticano enviado à Bahia para decidir sobre a permanência ou não do religioso como membro da igreja católica.

Só para relembrar um pouco a história do Padre Pinto, em 2006, ele começou a dar os primeiros “espetáculos” para a imprensa. Primeiro a local e depois a nacional. No Festival de Verão daquele ano, o padre que já tinha se vestido de orixá durante uma celebração religiosa, deu um selinho no conterrâneo Caetano Veloso, fez coreografia com Márcio Vitor, do Psirico, badalou na cena LGBTQIA+, criticou a igreja Católica em entrevistas e agitou o verão daquele ano, quando foi afastado da paróquia da Lapinha, onde foi o pároco durante duas décadas. Esquecido pela mesma mídia que o catapultou à fama, o religioso morreu três anos depois (2019), aos 72 anos.