Histórias e perrengues de dois foliões apaixonados pelo carnaval

Danilo Cairo e Leandro Santolli estreiam neste domingo (12) a peça Chame-Gente - Um Carnaval em Cada Esquina

Doris Miranda

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 02:30

Os atores Leandro Santolli e Danilo Cairo Crédito: divulgação

Quem é que não guarda na memória aquela coleção de histórias do carnaval, que, vira e mexe, aparece nas melhores conversas? Os atores Danilo Cairo e Leandro Santolli fizeram uma seleção em suas vivências para montar a peça Chame-Gente - Um Carnaval em Cada Esquina, que estreia neste domingo (12), às 18h, no Teatro Módulo.

O espetáculo combina teatro e música para trazer à cena histórias, memórias e a essência contagiante do carnaval de Salvador, enquanto celebra os 40 anos da axé music e 75 anos do surgimento do trio elétrico. “Eu e Léo somos carnavalescos apaixonados, e já vivemos muita coisa na rua, como todo mundo que brinca o carnaval. Então, a gente conta o carnaval através das nossas aventuras, encontros, desencontros, a relação com os artistas preferidos e, automaticamente, vai mesclando com o contexto histórico da festa”, explica Danilo Cairo, que é autor do texto com Leonardo Santolli.

Junto com esses dois amigos que vivem todos os dias da folia, o público começa a maratona na quinta-feira de carnaval e termina na Quarta-feira de Cinzas. “Esse é um portal que se abre para homenagear os 40 anos da axé music e os 75 anos do trio. Por que o que seria do carnaval que a gente viveu nesses últimos anos sem a força do trio elétrico na rua? O carnaval é a festa do deslocamento e como seria esse deslocamento sem essa invenção maravilhosa que é o trio?”, pondera.

Nessa avenida imaginária, os dois foliões falam o tempo todo dos artistas. Do Dodô e Osmar, de Saulo, Daniela, Luiz Caldas, Bell, Xanddy, Ivete... “É impossível fazer uma homenagem à folia de Salvador sem falar sobre os artistas que foram responsáveis pela trilha sonora do nosso carnaval”, explica o ator.

Por isso, definem o espetáculo dirigido por Paula Lice como uma espécie de “documentário cênico”. “Esse foi um termo criado por nossa diretora, que costura nossas vivências no palco. E como tudo é contado a partir das nossas experiências, automaticamente, se torna um documento cênico mesmo”, arremata.