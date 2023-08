Humorista Índio Behn apresenta espetáculo no Teatro Jorge Amado; assinantes do CORREIO têm desconto

Sucesso no humorístico A Praça é Nossa, do SBT, que também vem conquistando a internet, o humorista e músico Índio Behn, se apresenta pela primeira vez em Salvador, com o espetáculo Gratiluz com Dra. Rosângela. A apresentação acontece neste sábado (12), às 20h, no Teatro Jorge Amado. Assinantes do CORREIO têm 40% de desconto.



Drª Rosângela é uma personagem criada por Índio Behn com o intuito de fazer uma homenagem e uma sátira aos terapeutas, veganos e praticantes de ioga. Com essa grande mistura, nasceu o show de comédia Gratiluz, onde a Drª Rosângela faz piadas com diversas situações desse cotidiano, bem como canta paródias com acompanhamento de um ukelele, tocado pelo próprio artista. Em determinado momento do show, a Drª Rosângela chama alguém da plateia para realizar uma breve consulta no palco.