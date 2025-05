EVENTO

Ilustradora e jornalista baiana participa de mostra coletiva com obra inspirada na Lavagem do Bonfim

A ilustradora e jornalista Gabriela Cruz é uma das 31 artistas participantes da mostra coletiva “A Bahia e seus Encantos”, que celebra a riqueza cultural, histórica e natural da Bahia. A exposição reúne diversos olhares sobre o estado, sua herança afro-brasileira, tradições populares e paisagens, traduzindo a alma baiana por meio de diferentes técnicas artísticas. A abertura da mostra será na próxima quarta-feira (14), no Restaurante Confraria das Ostras, no bairro do Rio Vermelho. >

A obra que Gabriela Cruz expõe nesta coletiva, com curadoria da artista visual Tati Sampaio, traz a imagem em arte digital de uma baiana com seu balaio de flores, uma representação poética que evoca o imaginário da Lavagem do Bonfim, um dos eventos mais emblemáticos da Bahia. >

Com obras que exploram o imaginário baiano, a mostra transporta os visitantes do Pelourinho aos terreiros, das festas populares às praias, do Recôncavo às serras, revelando a magia e a beleza do território baiano em cada detalhe. A arte, com sua explosão de cores e elementos do cotidiano, celebra a energia do estado, sua fé e o Axé que permeiam o espírito do povo.>