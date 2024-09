Influencer descobre tripla traição 24h após anunciar noivado na internet

MUNDO CAIU

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 17:15

Michelle ficou arrasada Crédito: Reprodução

Uma influenciadora digital cancelou seu noivado apenas 24 horas depois de anunciá-lo para milhares de seguidores nas redes sociais. Michelle Elman, de 31 anos, é coach e mantinha a vida amorosa de forma discreta, sem expor na internet, mas foi só ela colocar a cara do noivo pra jogo que tudo deu errado – ou não.

Michelle, que é coach de autoconfiança corporal e escritora, publicou uma foto do casal e anunciou: “Eu disse que nunca postaria meu namorado… Conheçam meu noivo”, contou animada.

O caso foi narrado por ela no podcast In All Honesty.Ela contou que seu ex dizia sempre que ela era o “centro do universo” dele, mas saía com várias outras moças.

No dia seguinte ao anúncio do noivaso, Michelle, recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo que tinha dormido com o rapaz, que se chama Ben. Ela informou que ele tinha dito que era solteiro. Como se não bastasse, ele também fez sexo com outra mulher em Paris no mês anterior ao noivado e chegou a trocar mensagens com ela no dia em que pediu Michelle em noivado.

Quando Michelle confrontou seu noivo, ela disse que ele começou a tentar manipular a situação e perguntou: “Por que você diria sim [ao pedido de noivado], se você acredita em um estranho da internet em vez de mim?”

Ele também disse para Michelle que ela estava “arruinando o fim de semana de noivado” enquanto ela sofria com toda a situação.

O pesadelo não parou por aí. A coach recebeu outra mensagem de outra mulher dizendo que ela havia dormido com o noivo em novembro e tinha provas de que ele alegava ser solteiro na época.

“Meu mundo desabou em menos de 24 horas. Nunca consegui contar a história do pedido de casamento porque foi um dos melhores dias, e é triste não poder olhar para trás e ter essa felicidade agora”, contou Michelle no podcast.