ACEITAÇÃO

Influenciador Zé Longuinho anuncia que fará transição de gênero: 'Vou ser mais feliz sendo ela'

Declaração foi feita nesta sexta (16)

Zé Longuinho, criador de conteúdo digital que acumula mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais, anunciou nesta sexta-feira (17) que passará por uma transição de gênero. No vídeo do comunicado, que chamou de "o vídeo mais importante da minha vida", Zé contou que a decisão partiu após refletir que sua aparência exterior não espelhava o seu interior.

"Me despedindo desse corpitcho que eu fui tão feliz nele, mas daqui para a frente ele vai mudar bastante. Hoje eu quero abrir meu coração com vocês, e este é definitivamente o vídeo mais importante da minha vida", disse. "A verdade é que, na minha vida inteira, tentei entender e aceitar a pessoa que sou por dentro. Mas, no meio de tudo isso, percebi que a pessoa que sou por dentro não estava se refletindo totalmente por fora", declarou.