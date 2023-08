Influenciadora é barrada ao tentar embarcar em avião só de calcinha e sutiã

Quando mais os internautas acreditam que já viram de tudo, influenciadores mostram que ainda podem surpreender mais. Esse é o caso de Kine-Chan, que conseguiu movimentar a web ao revelar que foi barrada antes de viajar de avião. Na última segunda-feira (7), ela revelou que não conseguiu entrar na aeronave no Aeroporto de Navegantes, em Balneário Camboriú, porque estava usando apenas roupas íntimas. De calcinha e sutiã, o conjunto preto chamou a atenção de quem passava pelo local. Criadora de conteúdos de cosplay, Kine disse que a roupa fazia parte de uma vestimenta comum dela, mas ainda assim, não pode embarcar.

"Aconteceu uma situação muito chata esse final de semana! Eu tentei embarcar no Aeroporto de Navegantes vestida de cosplay da Rebecca [do jogo Cyberpunk] para um evento. Já sabia que poderia me atrasar, então fui vestida para não perder tempo e conseguir ir direto. Mas fui orientada a voltar para casa e trocar de roupa porque a que eu estava usando não era 'apropriada'", disse a jovem.