DESESPERO

Influenciadora Ju Isen tem parte do nariz arrancada por um cachorro e passa por cirurgia de emergência

Ju foi mordida por um cão da raça Akita Inu durante comemoração do Ano-novo no México

Em viagem no México para passar o Réveillon, Ju Isen foi atacada por um cachorro que arrancou parte do seu nariz. A influenciadora digital de 39 anos tentou se aproximar de um animal da raça Akita Inu, durante comemoração da passagem do ano, e o pet reagiu de forma agressiva. Por conta do ataque, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência nesta quinta (2).

“Eu estava na festa de Réveillon e, como sempre, me aproximei do cachorro, mas ele me atacou de forma violenta. Ele mordeu meu nariz com tanta força que achei que ia perder o rosto!” relatou Ju, em choque com o ocorrido.