ARROCHA DE QUALIDADE

‘Intimidade’: Thiago Aquino anuncia gravação de novo audiovisual em Salvador

O cantor baiano Thiago Aquino vai celebrar seu aniversário de 29 anos com a gravação de seu novo projeto audiovisual, batizado de “Intimidade”. O show, que acontecerá em Salvador no dia 30 de maio, terá participações especiais de Mano Walter, Rafaela Santos, Zé Felipe, Jonas Esticado e Tayrone.

O palco será feito especialmente para o audiovisual, apresentando novidades também na gravação. No repertório, sucessos como “Erro Que dá Certo”, “Cuidado”, e “Olho Encharcado”.

Thiago, nascido em Feira de Santana, a 100 km de Salvador, teve o primeiro contato na música aos 13 anos e aos 14, começou a se dedicar à carreira aprendendo diversos instrumentos. Em 2020, o sonho alcançou um novo nível de realidade com a consagração do projeto “Só Pedrada” que alcançou todo o país.

Neste ano, o cantor atingiu a marca de um bilhão de plays nas plataformas digitais. Ao total são 1 bilhão de streams no Youtube, 201 milhões no Spotify, 165 milhões no Sua Música, entre outros aplicativos de música.