Investigada por fraude fiscal, Shakira diz que não morava na Espanha

A cantora Shakira afirmou em uma entrevista ao jornal “El País” publicada nesta sexta-feira (16) que não se pode dizer que ela morou na Espanha antes de 2015. A colombiana é alvo de uma investigação do Fisco na Espanha, que alega que ela não pagou 14,5 milhões de euros de impostos.



O governo da Espanha alega que, desde que Shakira estabeleceu residência no país em 2011, ela passava mais de metade dos dias dos anos no país. A acusação pede uma multa de 23,7 milhões de euros e também uma pena de prisão.

A cantora diz que só se mudou para Barcelona depois de 2015, e nega ter cometido fraude fiscal. Ela diz ainda que era nômade, e que tinha residência em Nassau, nas Bahamas, apesar de ir pouco para as Bahamas.

Shakira diz que Gerard Piqué sentia ciúmes quando ela ia a Nassau, onde havia morado com um ex. As Bahamas deram visto permanente a ela em 2007, e a defesa da cantora usa isso como argumento.

Entre 2011 e 2014, Shakira disse que não morava nas Bahamas, em parte por sua relação com Piqué, em parte por sua vida profissional. "Comecei a sair com o Piqué e, se eu tinha um pouco de tempo livre, preferia ir vê-lo em vez de ir para as Bahamas encontrar meu ex", afirmou ao “El País”.

Ela argumenta que isso não significa que tivesse se estabelecido na Espanha e nem mesmo que passava 183 dias do ano exigidos pela lei no país.

A cantora disse que decidiu se estabelecer na Espanha quando precisou matricular o filho mais velho, Milan, em uma escola.

O Fisco espanhol alega que o fato de os filhos dela serem espanhóis e viverem em Barcelona é prova da residência no país. Segundo Shakira, a conclusão de que ser mãe é um indício de residência seria uma visão retrógrada e machista.