Irmã de Céline Dion afirma que cantora perdeu o controle dos músculos

A irmã de Céline Dion, Claudette Dion - que também é cantora - comentou sobre o estado da interprete de My Heart Will Go On para a revista canadense 7Jours. Segundo ela, a irmã vem "trabalhando duro" para voltar aos palcos. Há um ano, ela se afastou para tratar a Síndrome da Pessoa Rígida, condição rara e sem cura. Claudette ainda confirmou que a irmã perdeu o controle dos músculos.



"Há quem tenha perdido as esperanças, porque é uma doença ainda desconhecida", confessou. "Ela trabalha muito, mas não tem controle dos músculos. O que me dói é que ela sempre foi disciplinada. Ela sempre trabalhou duro. Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é voltar aos palcos. Em qual estado? Não sei. As cordas vocais são músculos e o coração também é um músculo. Isso é o que me pega", afirmou.