FOTOS

Isabella Santoni se casa com o empresário milionário Henrique Blecher: 'sr. & sra. Blecher'

"Casamos no civil! Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher", escreveu ela na legenda. Em uma segunda publicação, a artista ainda postou um vídeo com detalhes do evento: "Ainda processando o que foi esse dia!".

Henrique é um empresário de 47 anos, nascido no subúrbio do Rio de Janeiro. É formado em Direito e mestre em filosofia do Direito, além de ser ex-CEO da Bait, uma incorporadora vendida por cerca de R$ 180 milhões, segundo o Valor Econômico. Se tornou CEO da Gafisa, a empresa que comprou seu antigo negócio e, menos de um ano depois, deixou o cargo e fundou uma plataforma de inteligência e investimento focada no mercado imobiliário.