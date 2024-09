ARTISTA

Ivan Lins emociona público com show especial em Salvador

Cantor é vencedor do Grammy Latino

O cantor, pianista, compositor e vencedor do Grammy Latino Ivan Lins, considerado um dos mais prestigiados artistas da música brasileira, emocionou o público da capital baiana neste sábado (28) com o show da turnê “Abre Alas”, realizado na Pupileira. O espetáculo celebra uma das parcerias mais importantes do cenário musical nacional.